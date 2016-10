Majerus und Jungels sind Weltmeister

Zwei Weltmeistertiel an einem Tag, das gibt es nicht so häufig für Luxemburg. Jedenfalls scheint die Radsport-WM in Doha ein gutes Pflaster für Luxemburg zu sein. Nach Christine Majerus mit Boels setzte sich auch Bob Jungels mit Etixx - Quick Step im Mannschaftszeitfahren durch und holen den Weltmeistertitel. Sie schlagen in einem knappen Finale den Titelverteidiger BMC um 11 Sekunden. Orica BikeExchange holt Bronze mit einem Rückstand von 37 Sekunden.

Ben Gastauer und Ag2r - La Mondiale kommen auf Platz 11, 3:43 Minuten hinter Etixx - Quick Step.

Nachdem Boels-Dolmans sich im vergangenen Jahr knapp geschlagen geben mussten und es am Ende "nur" zu Silber reichte, nahmen Majerus und Co. eindrucksvoll Revanche. Die Luxemburgerin und ihre Mannschaftskollegen dominierten den 40 km langen Kampf gegen die Uhr nach Strich und Faden. Am Ende blieb die Zeit bei 48:41 Minuten stehen. Platz zwei holte Canyon SRAM mit einem Rückstand von 48 Sekunden, vor Cervelo Bigla (1:58 Minuten zurück)

Auch die Hitze im Wüstenstaat Katar konnte sie nicht daran hindern souverän zum Weltmeistertitel zu fahren. Majerus hatte nach rund 35 km ihre Arbeit verrichtet und ließ abreißen. Da die Zeit bei der 4. Fahrerin gestoppt wurde, musste Majerus sich keine Gedanken machen.