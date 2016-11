Jeunesse-Vorstand reagiert auf Tageblatt-Artikel

"Jeunesse Tristesse", so der Titel des Artikels, der die momentane Situation bei Jeunesse Esch beschreibt. In einem offenen Brief schreibt der Vorstand des Rekordmeisters, er würde sich gegen absolut einseitige Kommentare und Pamphlete, die als einziges Ziel hätten, die Jeunesse als Klub und Familie zu diskreditieren, wehren.

Anschließend wird über die allgemeine Situation geschrieben. Trotz finanzieller Nachteile gegenüber anderen Mannschaften im Land konnte man sich in den letzten 12 Jahren sieben mal für den Europapokal qualifiziert und feierte zudem einen Meistertitel und einen Pokalsieg. Da könne von kontinuierlichen Niedergang keine Rede sein, heißt es im Brief. Auch sei es schlechter Wille, wenn man die Zuschauerzahlen bei den Heimspielen auf der Grenz als nicht exakt bezeichne. Folgend mit einer Einladung, sich beim nächsten Heimspiel in das Kassenhäuschen zu setzen...

Am Sonntag habe man zudem mit fünf Spielern (Deidda, Delgado, Martins, Soares, Todorovic) aus der eigenen Jugend gespielt. Das sei in der BGL Ligue einzigartig, so der Vorstand.

Es folgt ein flammender Appell an das Benevolat. Solche destruktive Artikel, denen es an aller Sachlichkeit fehle, würden dem Benevolat nicht gerade helfen. Zum Schluss heißt es dann wortwortlich: "Leit, deenen hiert eenzegt Ziel et ze sin schéngt, aneren duerch Onwourechten Knëppelen tëschent d'Been ze werfen, brénge weder d'Jeunesse nach den nationale Fussball nach de Sport hei am Land weider".

Ob es sich bei besagtem Artikel und dem begleitenden Kommentar um ein "Pamphlet" handelt, in dem anderen "durch Unwahrheiten Knüppel zwischen die Beine" geworfen werden, soll der Leser an dieser Stelle anhand unten stehender Links selbst entscheiden. Genauso wie diejenigen es machen, die Sonntag für Sonntag die Spiele der Jeunesse verfolgen. Eben die im offenen Brief des Vorstands angesprochene Jeunesse-Familie.