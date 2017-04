Saibene: Erster Sieg mit Bielefeld

Arminia Bielefeld ist dank des ersten Sieges unter dem neuen Trainer Jeff Saibene der Sprung von den Abstiegsplätzen der 2. Liga gelungen. Die Ostwestfalen setzten sich durch das Siegtor von Kapitän Fabian Klos (84. Foulelfmeter) 2:1 (1:1) gegen Fortuna Düsseldorf durch und rückten zumindest bis Mittwoch auf Rang 15 (27 Punkte) vor.

Julian Börner hatte die Arminia in Führung (11.) gebracht, Kaan Ayhan (40.) für Düsseldorf ausgeglichen. Düsseldorfs Marcel Sobottka sah für das elfmeterreife Foul an Börner die Gelb-Rote Karte (83.). "Das war schon viel von dem, was ich mir vorstelle: Hoch und mutig gegen Ball verteidigen. Mir haben heute alle Spieler gut gefallen, ohne Ausnahme", sagte ein zufriedener Jeff Saibene nach dem Abpfiff.