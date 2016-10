Faber in den Top 20

Nachdem die U23 Männer den Auftakt der Straßenrennen bei der Weltmeisterschaft in Doha machten, war es am Freitagmorgen an den Juniorinnen. Wie bei den U23 endete auch das Rennen des weiblichen Nachwuchses nach 74,5 km mit einem Massensprint. Hier setzte sich die Italienerin Elisa Balsamo vor der Amerikanerin Skylar Schneider und der Norwegerin Susanne Andersen durch.



Die Luxemburgerin Claire Faber hatte keine Probleme das Tempo der Spitzenleute mitzugehen und sprintet am Ende zeitgleich auf Rang 20. Anne-Sophie Harsch nahm das Rennen nicht in Angriff. Am Freitagmittag , ab 12.15 Uhr starten die Junioren. Das Rennen kann live auf der Homepage der UCI (www.uci.ch) verfolgt werden. Für Luxemburg starten Colin Heiderscheid, Michel Ries, Luc Wirtgen, Misch Leyder und Raphaël Kockelmann.