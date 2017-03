Quintana gewinnt Königsetappe

Nairo Quintana war am 16-km-langen Schlussanstieg der 4. Etappe von Montalto di Castro nach Terminillo (187 km) nicht zu schlagen. Der Kolumbianer setzte sich im Alleingang vor den beiden Briten Geraint Thomas und Adam Yates durch. Quintana übernahm damit auch die Führung im Gesamtklassement von Rohan Dennis. Zweiter ist nun Yates auf 33 Sekunden, Dritter Thibaut Pinot auf 56 Sekunden.

Bob Jungels kam mit einem Rückstand von 1:47 Minuten als 25. ins Ziel. Damit war er in bester Gesellschaft, denn auch der ehemalige Tour-Sieger Vincenzo Nibali (24. auf 1:43) gehörte dieser Gruppe an. Im Gesamtklassement fiel Jungels auf den 14. Platz zurück und hat einen Rückstand von 1:52 Minuten auf Quintana. Damit musste der Luxemburger auch sein Weißes Trikot an Adam Yates abgeben. In dieser Wertung hat Jungels als 2. einen Rückstand von 1:19 Minuten auf den Briten.

Ben Gastauer klassierte sich als 47. auf 8:11, Jempy Drucker wurde 130. auf 25:33 Minuten. In der Gesamtwertung ist Gastauer 60. auf 18:28 Minuten, Drucker hat als 153. einen Rückstand von 43:23 Minuten.