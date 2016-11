UN Käerjeng trennt sich von Trainer

Mit sofortiger Wirkung trennt sich der Fußballverein UN Käerjeng von seinem Trainer Angelo Fiorucci und dessen Stellvertreter Claude Heinz.

Die "kritische sportliche Situation" in der BGL Ligue und die Niederlage am vergangenen Sonntag in der Coupe de Luxembourg hätten den Verein zu dieser Maßnahme gezwungen, heißt es in der Mitteilung von. UN Käerjeng.

Der neue Trainer werde am Donnerstagabend bei einer Pressekonferenz (Um Dribbel, 18.30 Uhr) in Bascharage bekannt gegeben.