Majerus erste luxemburgische Siegerin

„Wenn jemand am Freitag gesagt hätte, dass ich die Gesamtwertung gewinnen würde, hätte das wohl kaum jemand geglaubt. Auch ich selbst nicht“, so Christine Majerus nach ihrem dritten Platz auf der 2. und letzten Etappe des Festival Elsy Jacobs in Garnich.

Der Kampf um den Gesamtsieg war äußerst spannend vor dem letzten Teilstück. Majerus hatte lediglich drei Sekunden Vorsprung auf Ashleigh Moolman. Zur Einnerung: für die drei Erstplatzierten gibt es jeweils Zeitbonifikationen von 10, 6 und 4 Sekunden.

Boels-Dolamans hat das Geschehen allerdings gut kontrolliert, so dass Majerus hinter Elise Delzenne und Eugenia Bujak auf Platz drei sprinten konnte. „Dieses Gelbe Trikot gehört dem gesamten Team. Sie haben sich das ganze Rennen über für mich aufgeopfert“, so die Sportlerin des Jahres, die das gesamte Frühjahr über für ihre Teamkolleginnen arbeitete. „Dass man mir das nun in Luxemburg zurückgezahlt hat, ist umso schöner.“

Im Gesamtklassement hat Majerus am Ende 5 Sekunden auf Bujak und sieben Sekunden auf Moolman. Ebenfalls eine starke Leistung zeigte die Luxemburgerin Elise Maes, die in der Gesamtwertung auf den 30. Platz kam, 2:50 hinter Majerus. Über sich hinaus wuchs auch das luxemburgische Nachwuchstalent Anne-Sophie Harsch. Die 17-Jährige wurde starke 46. auf 7:40 Minuten. Maes und Harsch kamen am Sonntag mit einem Rückstand von 1:58 Minuten auf die Plätze 38, bzw. 42.

Nicht optimal lief es für Chantal Hoffmann. Die Lotto-Fahrerin musste sich am Samstag mehrmals übergeben. Am Sonntag fuhr sie das Rennen dennoch zu Ende und wurde 69. auf 9:32 Minuten. In der Gesamtwertung kommt sie auf den 79. Platz auf 15:57.