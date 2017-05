Ein Zauberer muss aufgeben

Als Thierry Steimetz im Sommer 2012 vom Ligue-2-Verein FC Metz zum F91 Düdelingen wechselte, hätte er sich wohl kaum erträumen können, einige Wochen später eine der schönsten Geschichten des luxemburgischen Fußballs schreiben zu können.

Der Ballkünstler und seine Teamkollegen erlangten in diesem Sommer fast europaweit Bekanntheit, als sie den haushohen Favoriten RB Salzburg aus der Champions League warfen. Steimetz erzielte zwei Tore bei der 3:4-Niederlage in Österreich, die durch die Auswärtstor-Regel das Weiterkommen für Düdelingen bedeutete (Hinspiel: 1:0).

Nach zwei Jahren in Düdelingen, 62 Spielen und 21 Toren wechselte der kleine Franzose im Sommer 2015 zum saarländischen Regionalligisten FC Homburg. Kurz danach wurde erstmals ein gutartiger Tumor in der Wade entdeckt und entfernt. Steimetz setzte seine Karriere danach zunächst fort – bis er im Herbst des vergangenen Jahres erneut Schmerzen an jener Stelle verspürte. Diesmal stellten die Ärzte einen bösartigen Tumor fest und entschlossen sich zur Amputation.

„Diese Operation wurde bereits letzte Woche bei Thierry Steimetz durchgeführt. Er ist mittlerweile wieder zuhause und ihm geht es den Umständen entsprechend gut“, heißt es in der Mitteilung des Vereins. „So schwer dieser Schritt für ihn und seine Familie auch war, gibt er Thierry die Chance auf ein gesundes Leben – und es gibt nichts Wichtigeres“, sagte Homburgs Sportvorstand Angelo Vaccaro.

Steimetz wird sich bald einer Chemotherapie unterziehen.

Daswünscht dem ehemaligen Düdelinger Helden eine schnelle Genesung.