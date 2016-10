Knappe 0:1-Niederlage

Nachdem die "Roten Löwen" sich mit einem 0:0 in die Pause verabschiedet hatten, traf Lustig in der 57. zugunsten der Schweden. Die Heimmannschaft zeigte eine kämpferische Leistung und wäre in der allerletzten Minute fast noch zum Ausgleich gekommen, als Bohnert beim Pass von Martins nur eine Sekunde zu spät kam.

Damit bleibt die FLF-Auswahl auch nach zwei Spielen auf Platz sechs der Tabelle. Bereits am Montag geht es weiter mit dem Auswärtsspiel in Weißrussland, für das Malget nach seinem Platzverweis gesperrt ist.