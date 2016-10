Der Meister setzt sich durch

Es war der erste richtige Kracher der noch jungen Saison. Am 2. Spieltag empfing am Samstag der HB Esch den Meister aus Differdingen. Die Red Boys konnten die Partie am Ende denkbar knapp mit 26:25 für sich entscheiden und somit den zweiten Sieg im zweiten Spiel verbuchen.

In den anderen Partien unterlag Diekirch Petingen (22:28), Berchem zog gegen den HBD den Kürzeren (25:31) und bereits am Donnerstag hatte Schifflingen keine Chance gegen Käerjeng (18:29).