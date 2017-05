Noch nie so eng zusammen

Seit der Saison 2006/07 streiten sich 14 Vereine in der BGL Ligue – einst die Nationaldivision – um die Meisterkrone und kämpfen gegen den Nichtabstieg. Daher lohnt ein Blick, wie sich der Abstiegskampf seitdem abgespielt hat. Eines ist sicher, so eng zusammen wie diese Spielzeit und zu diesem Zeitpunkt – nach dem 23. Spieltag – war es seitdem noch nie.

Eines vorweg, neun Mal in den letzten zehn Jahren stand nach dem 23. Spieltag bereits definitiv fest, wer am Saisonende absteigen würde und welche Mannschaft als Tabellenzwölfter ins Barragespiel musste resp. seinen Platz gerettet hatte. Demnach änderte sich lediglich ein einziges Mal noch an diesem „Tiercé en désordre“ etwas. Nämlich in der Saison 2014/15, als Wiltz nach dem 23. Spieltag Tabellen-13. war und sich sogar noch direkt retten konnte. Was aber am meisten ins Auge sticht, ist, dass sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nie so eng duelliert wurde als diese Spielzeit. Aktuell und drei Spieltage vor Schluss – noch sind also neun Punkte zu vergeben – trennen Jeunesse Esch als Tabellenachter mit 28 Punkten nur acht Punkte von einem direkten Abstiegsplatz.

Eines ist bereits sicher, reichten in den letzten zehn Jahren im Durchschnitt 21 Punkte um den Barrageplatz zu erreichen, so ist diese Marke bereits jetzt überschritten. Canach auf Platz 12 hat deren bereits 22 gesammelt. Woran das liegt? U.a. daran, dass in der Vergangenheit oftmals Teams die Saison punktemäßig weit abgeschlagen beendeten. Verdeutlichen tut dies, dass z.B. noch nie eine Mannschaft seit 2006/07 am Saisonende mehr als 18 Punkte hatte. Käerjeng hat sich diese Saison bereits jetzt 19 Zähler erspielt.

Ein anderer Punkt ist jener, dass der Tabellenelfte (direkter Klassenerhalt) nach einem 23. Spieltag noch nie so wenige Punkte eingefahren hat. Aktuell ist dies RM Hamm Benfica (22). Die letzten drei Spieltage versprechen demnach Spannung pur bis zum Schluss, wobei allerdings auf Käerjeng und Rümelingen am Tabellenende das deutlich schwerste Restprogramm erwartet.

UNK (14./19 P.) Déifferdeng 03 (A) Rümelingen (H) Fola (A)

Rümelingen (13./20 P.) Fola (H) Käerjeng (A) Mondorf (H)

Canach (12./22 P.) Strassen (H) Jeunesse (A) F91 (H)

RM Hamm B. (11./22 P.) Rosport (H) Progrès (A) Strassen (H)

RFCUL (10./24 P.) Mondorf (H) Rosport (A) Progrès (H)

Rosport (9./25 P.) RM Hamm B. (A) RFCUL (H) Déifferdeng 03 (A)