"Glückliche Verliererin" Minella

Als "Lucky Loser" werden Spieler bezeichnet, die in der letzten Qualifikationsrunde ausgeschieden sind – demnach noch am Turnier-Ort verweilen – und somit kurzfristige Ausfälle im Hauptfeld noch ersetzen können. Ausgesucht werden sie nach Weltranglistenposition.

Mandy Minella (Weltrangliste 79) war im Qualifikationsturnier an Nr. 2 gesetzt gewesen und hatte zunächst die Schweizerin Amra Sadikovic (WR 167) mit 7:5 und 6:2 besiegt. In Runde zwei war sie der an Nr. 10 gesetzten Chinesin Zhu Lin (WR 115) mit 1:6 und 5:7 unterlegen.

Durch das Nachrutschen ins Hauptfeld darf Minella nun dort gegen die US-Amerikanerin Lauren Davis (WR 55) antreten. Das Spiel wird frühestens am Montag ausgetragen; am Sonntag tritt Minella mit ihrer lettischen Partnerin Anastasia Sevastova im Doppel an.