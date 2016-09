Jeunesse und Käerjeng die Sieger

Jeunesse behielt nach einer starken zweiten Hälfte völlig verdient den ganzen Einsatz gegen eine Rümelinger Elf, die lange Zeit zumindest einen Punktgewinn vor Augen hatte. Nach dem 1:0 in der 65. Minute hatte Jeunesse aber das Eis gebrochen und setzte sich 3:0 durch. Durch einen überraschenden 2:0-Sieg in Niederkorn feierte Aufsteiger Käerjeng derweil seinen ersten dreifachen Punktgewinn in der laufenden Saison. Der Progrès, der in der ersten Hälfte vorzüglichen Kombinationsfußball zeigte, verpasste es dagegen, den Sack frühzeitig zuzumachen.

F91 stolz auf Stolz



In der Sommerpause wechselte Dominik Stolz aus der zweiten deutschen Bundesliga zum Luxemburger Meister F91. Nach 5 Spieltagen stehen 3 Tore und 1 Torvorlage auf dem Konto des 26-Jährigen.



"Der neue Stolz des F91" - die ganze Personalstory über den Düdelinger Offensivspieler, sowie u.a. ein Kurz-Interview mit Dan Santos, Coach vom RM Hamm Benfica, lesen Sie in der Tageblatt-Ausgabe vom 13. September (Print und Epaper).



Die Jeunesse steht nun auf Rang fünf der Tabelle (9 Punkte), ehe es am kommenden Spieltag (25. September, 18.00 Uhr) zum Derby gegen Fola (2., 13 P.) auf den Galgenberg geht. Käerjeng ist trotz dem ersten Sieg weiter Tabellenletzter, nun aber punktgleich mit RM Hamm Benfica.

Die "Aufsplitterung" der Spieltage, in Kombination mit dem guten Wetter, scheint in punkto Zuschauerzahlen den Verantwortlichen weiter Recht zu geben: Am Montag waren 930 Fans in Esch und 825 in Niederkorn. Damit liegt der Schnitt nach 5 Spieltagen (35 Partien) nun insgesamt bei 560 Zuschauer pro Spiel.

Der Meisterschaftsbetrieb wird am Wochenende des 18. September von einem Pokal-Spieltag unterbrochen.

1. F91 Düdelingen 13 Punkte (12:2-Tore)

2. Fola Esch 13 (12:3)

3. Déifferdeng 03 11

4. RFCU Lëtzebuerg 10

5. Jeunesse Esch 9

6. Progrès Niederkorn 7 (7:6)

7. US Mondorf 7 (5:4)

8. UT Petingen 6

9. Jeunesse Canach 4 (5:9)

10. Victoria Rosport 4 (7:12)

11. UNA Strassen 4 (7:13)

12. US Rümelingen 4 (3:10)

13. RM Hamm Benfica 3 (7:11)

14. UN Käerjeng 3 (5:10)