Froome ärgert Quintana

Der Brite Chris Froome hat nach einem großen Duell mit Nairo Quintana die elfte Etappe der Vuelta gewonnen. Damit rückte der dreifache Gewinner der Tour de France weiter an den Spitzenreiter aus Kolumbien heran. Froome jubelte, als er am Mittwoch nach 168,5 Kilometern den Zielstrich in Peña Cabargo überquerte, und ballte die Faust.

Damit revanchierte sich der Sky-Kapitän ein wenig für die 25 Sekunden, die er am Montag vor dem ersten Ruhetag gegen Quintana verloren hatte. Der Brite ist jetzt Zweiter im Gesamtklassement und liegt im Kampf um das Rote Trikot 54 Sekunden hinter Quintana.

Auf dem 5,6 Kilometer langen und sehr steilen Schlussanstieg war eine Ausreißergruppe gestellt worden, in der auch der Freiburger Johannes Fröhlinger fuhr. Froome distanzierte im Ziel Quintana um wenige Meter und heimste noch die Zeitbonifikation von zehn Sekunden ein. Seinem Ziel, das seltene Double aus Tour- und Vuelta-Sieg zu schaffen, ist Froome damit einen Schritt näher gekommen.

Laurent Didier belegte am Mittwoch Platz 146 auf 11:14 Minuten. Jempy Drucker überquerte die Ziellinie 13:10 Minuten nach Froome als 152. In der Gesamtwertung liegt Didier auf Rang 79 auf 1:13:49 Stunden während Drucker als 160. einen Rückstand von 2:08:32 Stunden hat.