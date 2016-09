An der Sensation geschnuppert

Es war vor allem das Duo Bob Melcher (15 Punkte) und Alex Laurent (25 Punkte), das die mazedonische Defensive teilweise schwindelig spielte. So entschied die FLBB-Auswahl auch das dritte Viertel mit 31:16 für sich. Doch die Luxemburger hatten folglich mit Foulproblemen zu kämpfen. In den letzten drei Minuten fanden dann auch direkt mehrere Würfe nicht mehr ihr Ziel.

Die Mazedonier, die in puncto Größe überlegen waren, agierten in dieser Phase cleverer. Kostoski und Travis sorgten somit für die Entscheidung. Das Team von Trainer Ken Diederich zeigte in dieser EM-Kampagne jedoch eine weitere sehr gute Leistung und zeigten den nächsten großen Entwicklungssprung.

Weiter geht es am Mittwoch um 19.30 Uhr in der Coque gegen Tabellenleader Ungarn.