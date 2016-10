Käerjeng verliert überraschend hoch

In der nationalen Handballmeisterschaft wurde am Samstag der 5. Spieltag in der Sales Lentz League ausgetragen. Der HB Düdelingen setzte sich klar und deutlich mit 34:20 gegen Schifflingen durch. Ebenso deutlich war der 37:29-Sieg der Berchemer gegen Käerjeng. Diekirch stand dem HB Esch gegenüber und dominierte (20:41), die Red Boys behielten in Petingen die Überhand (22:28).

Die Red Boys bleiben damit an der Spitze der Tabelle, erster Verfolger ist Berchem.