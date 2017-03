Offiziell: Thomé übernimmt die Jeunesse

Seit Tagen wurde es hinter vorgehaltener Hand gemunkelt, jetzt ist es offiziell: Marc Thomé ist der neue Trainer der Jeunesse und übernimmt das Amt von Carlo Weis, der am Montag zurückgetreten war. Thomé traf sich am Dienstag mit den Verantwortlichen des Rekordmeisters und stimmte kurz darauf einem Vertrag bis zum Ende der Saison 2018/19 zu. Co-Trainer wird Denis Pfeiffer.

Am Mittwoch leitet der ehemalige Jeunesse-Spieler sein erstes Training. Der 53-Jährige saß bis Sommer 2016 beim FC Déifferdeng 03 auf der Trainerbank und leitete davor die Geschicke beim CS Grevenmacher. Seine erste Partie als sportlicher Verantwortlicher der Jeunesse hat es in sich. Am Sonntag kommt es um 16.00 Uhr zum Escher Derby gegen den Tabellendritten Fola.