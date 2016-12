Metz mit Philipps im Viertelfinale

Nach 90 Minuten stand es 1:1 in der Begegnung, welche Chris Philipps in der Startelf begonnen hatte. Die Regeln des französischen Ligapokals sehen in dem Fall keine Verlängerung vor, sondern sofortiges Elfmeterschießen.

Hier musste der Luxemburger als zweiter Schütze für die "Grenats" antreten, und wie die drei Spieler vor ihm verwandelte auch Philipps seinen Penalty souverän. Es stand 2:2 im Elfmeterschießen ... und dann musste Chris Philipps sich lange gedulden bis zur endgültigen Entscheidung. Denn auch die folgenden 15 Schützen trafen alle. Dann schoss der Torhüter von Toulouse daneben, während der Metzer Keeper Oberhauser sich als treffsicherer erwies und für die Gastgeber den Sieg mit 11:10 im Elfmeterschießen klarmachte.