Die Ronde soll’s sein (VI)

Ich fühle mich momentan ein wenig wie früher in der Schule. Tagelang sagt man sich, dass die Prüfung noch ewig weit hin ist und dann steht sie auf einmal doch ganz unerwartet vor der Tür. So geht es mir im Moment mit der Ronde, die ich in nicht einmal einem Monat fahren soll. Seitdem ich von Mallorca zurück bin, geht es mit dem Training etwas schleppend voran. Oder empfinde ich das nur so und in Wirklichkeit macht sich so langsam ein wenig Nervosität breit?

Ich war zwar noch eine Woche in Spanien, doch das Wetter hat nicht wirklich mitgespielt. Zum Glück habe ich im Trainingslager von Leopard einige Kilometer gesammelt. Auch hier in Luxemburg lädt das Wetter nicht gerade häufig zum Radfahren ein. Wenn man dann allerdings Leute hat, die mit einem fahren, ist die Motivation gleich um einiges höher. Danke Philip und Pablo!

Vor allem mein Nachbar Pablo, der im zweiten Jahr bei den Débutants fährt war in den letzten Tagen eine große Hilfe. Mit ihm habe ich an den beiden letzten Wochenenden trainiert. Am letzten Samstag war ich am Überlegen ob ich wirklich fahren sollte oder nicht, denn meine Wetter-App hatte eigentlich Regen vorhergesagt. „Wir sind doch nicht aus Zucker“, meinte Pablo dazu und so kam ich am Ende dann doch noch auf knapp 100 km.

Ähnlich verlief es am vergangenen Donnerstag, als ich mit Philip unterwegs war. Da er sein Rad erst wieder aus dem Winterschlaf geholt hat, wollten wir uns bei ihm in Esch treffen. Von der Mosel bis nach Esch hatte ich mit starkem Gegenwind zu kämpfen, so dass ich ihn unterwegs anrief, ob er mir nicht doch entgegenfahren könnte. Am Ende trafen wir uns in Schifflingen, drehten gemeinsam eine Runde und am Ende standen wieder rund 100 km auf dem Computer. In einem meinem zweiten Blog habe ich geschrieben 80 wären die neuen 50. Das könnte man mittlerweile auf 100 km ausdehnen.

Trotzdem bin ich noch nicht so ganz überzeugt von meiner Form. Wenn ich es schaffen würde in den nächsten drei Wochen einmal 180 bis 200 km zurückzulegen, würde ich zuversichtlicher auf die Ronde blicken. Aber vielleicht geht es ja auch so, schließlich werde ich bei 16.000 Teilnehmern irgendeine Gruppe finden, in der ich mitrollen kann.

In der vergangenen Woche habe ich mich aber nicht nur mit Nebensächlichkeiten wie Training beschäftigt. So hatten die beiden RTL-Moderatoren Bob Konsbruck und Raoul Roos mich am letzten Freitag in ihre Radiosendung eingeladen, damit ich ein wenig über mein „Ronde-Projekt“ labern sollte . Das war ganz nett, vor allem da ich Bob und Raoul bereits vor einigen Jahren bei der Tour de France kennenlernen durfte und wir dort so einiges gemeinsam erlebt haben. Jedenfalls habe ich ihnen mein Wort gegeben, dass ich ihnen auch nach der Flandern-Rundfahrt wieder einen Besuch abstatten werde.

Eines ist aber jetzt schon sicher. Egal wie es vom sportlichen Aspekt her laufen wird, werde ich einen guten Eindruck auf den flämischen Kopfsteinpflastern machen. Dafür hat Sam von „G-art sportswear designer“ gesorgt, der speziell für mich ein Trikot entworfen hat. Es kann also fast nichts mehr schiefgehen und mir gehen so langsam die Ausreden aus…