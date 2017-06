Jempy Drucker gewinnt erste Etappe

Den Prolog am Vortag hatte der BMC-Fahrer als Dritter beendet mit einem Rückstand von 3 Sekunden; dank der Bonifikationen (10'' für den Sieger) übernimmt er nun auch das Leadertrikot vom Franzosen Damien Gaudin.

Sein belgischer Teamkollege Greg van Avermaet, amtierender Olympiasieger, hatte ebenfalls mitgesprintet, war er doch beim Prolog Zweiter geworden und war sein Rückstand ebenfalls nur minimal gewesen (1''). "Jetzt gilt es, das Leadertrikot solange wie möglich zu verteidigen", so der strahlende Jempy Drucker im Ziel: "Und wenn ich es nicht mehr schaffe, haben wir immer noch Greg!"

In der Fluchtgruppe des Tages hatte sich mit Leopard-Fahrer Tom Wirtgen ebenfalls ein Luxemburger befunden. Die Gruppe kam wie erwartet nicht durch, da die Bascharager Etappe wohl die einzige Möglichkeit für einen Massensprint darstellte.

