Fentingen und Strassen im Finale

Ähnlich wie bei den Damen am Donnerstag , kam es auch im Halbfinale der Herren zu einem vorzeogenen Endspiel. Mit Fentingen und Walferdingen trafen die beiden stärksten Teams der laufenden Meisterschaft aufeinander. Auch wenn es in den einzelnen Sätzen relativ eng zuging, so setzte sich Fentingen am Ende mit 3:0 (21, 23, 22) durch.

Im zweiten Halbfinale bekam es Strassen mit Bartringen zu tun. Auch die Strassener konnten sich in drei Sätzen behaupten (15, 14, 18).

Am Samstag wird in der Sporthalle auf Belair um 17.00 Uhr erst das Finale der Damen zwischen Walferdingen und Steinfort ausgetragen, bevor um 19.30 der neue Pokalsieger der Herren zwischen Fentingen und Strassen ermittelt wird.