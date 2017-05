Pikes erzwingen 3. Spiel

Nach der deutlichen Niederlage in der ersten Partie zeigten sich die Musel Pikes vor heimischem Publikum hochmotiviert. Kox und Rugg sorgten dafür, das die Moselaner früh mit einem Vorsprung von zehn Punkten davonzogen (20:10, nach 3'30'').

Steinsel stellte folglich in der Defensive um, schaltete schneller um und erspielte sich über Samy Picard seinerseits eine Führung von sechs Zählern (43:49, nach 18'). Doch so richtig konnte sich keines der beiden Teams absetzen. Erst im letzten Durchgang zündeten die Hausherren ein wahres Festival von der Dreier-Linie. Vor allem Raphaël Martin spielte sich hier in einen Rausch und sorgte dafür, dass sein Team im Rennen um den Meistertitel bleibt.