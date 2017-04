Es ist wieder soweit

Damit kommt es in Florida zur Neuauflage des Australian-Open-Endspiels.

Federer gewann die vergangenen drei Aufeinandertreffen, Nadal liegt mit 23:13-Siegen in der Gesamtwertung vorn. Der Schweizer Federer setzte sich am Freitag (Ortszeit) in einem spannenden Spiel nach 3:10 Stunden gegen den Australier Nick Kyrgios mit 7:6 (11:9), 6:7 (9:11), 7:6 (7:5) durch.

Federer nutzte seinen dritten Matchball, nachdem er bereits im zweiten Satz zwei Chancen verpasst hatte. Nadal hatte zuvor den Italiener Fabio Fognini nach eineinhalb Stunden mit 6:1, 7:5 bezwungen.