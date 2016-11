"Wir sind in Sicherheit"

Am 11. November traten neben Judo-Nationaltrainer Ralf Heiler ebenfalls die Athleten Tom Schmit, Bilge Bayannaa, Kim Eiden sowie die Mosr-Schwestern Klara und Anettka eine Reise nach Japan an. Dort nimmt die FLAM seit einigen Jahren am Jahresende an Traininscamps teil.

Als das schwere Erdbeben am Montagabend für Panik in Japan sorgte, befanden sich die Judokas weiterhin in Tokyo. "An Alle die sich vielleicht Gedanken machen, uns geht es gut hier in Tokyo. Wir haben zwar das Erdbeben gespürt und sind wach geworden, sonst ist hier bei uns aber nichts passiert. Wünschen den Opfern nur das Beste," gab Trainer Heiler kurz vor Mitternacht Entwarnung.

Manon Durbach trat die Reise übrigens nicht mit an: Sie unterzog sich vor anderthalb Wochen einer Schulteroperation, und zeigte sich auf Instagram beim Spinning.