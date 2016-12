Jeunesse hat wieder eine Jugendkommission

Unter der Führung des neuen Präsidenten Jeff Ludovicy soll der Nachwuchs wieder mehr gefördert werden.

Die Jugendkommission:



Präsident: Jeff Ludovicy



Mitglieder: Michèle Defays, Pushpa Schneider, Gianni Di Pentima, Gilbert Simonelli, Guy Guth, Patrick Biergen, Danilo Ontano, Roger Spautz, Ben Funck, Roger Locatelli, Alessandro Stillavato, Debora Lobino, Alessandro Lobino

Die Jugendarbeit beim Traditionsverein von der „Grenz“ hat in den letzten Jahren arg gelitten. Innerhalb der letzten 16 Monate traten mit Julien Kreff und Alain Dreis zwei Präsidenten der Jugendkommission zurück. Nur noch rund 150 Jugendlizenzen zählt die Jeunesse, vor vier Jahren waren es noch 230 gewesen.

„Diese Zahlen haben mich getroffen. Ich habe mir die Frage gestellt, warum so wenige Kinder und Jugendliche zur Jeunesse gehen. Anstatt zu meckern, habe ich mich entschlossen eine Hand mit anzupacken“, sagte der neue Präsident der Kommission, Jeff Ludovicy. Der 50-Jährige war in der Jugend aktives Mitglied des Rekordmeisters gewesen und ist heute Mathematik-Lehrer im „Lycée Hubert Clément“ in Esch.

Auch einige kritische-Artikel in den letzten Wochen, die beim Jeunesse-Vorstand Unmut hervorriefen, haben die Anhänger des Vereins dazu bewogen, sich in der Jugendarbeit zu engagieren. Neben Ludovicy zählt die Kommission weitere 13 Mitglieder.

„Es ist viel Kompetenz vorhanden. Unser Programm können wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt geben, aber unser Hauptanliegen muss es sein, die Jeunesse wieder attraktiv für die Jugend zu machen. Dass in den letzten Jahren aber auch nicht alles falsch gemacht wurde, zeigt der Gewinn der Coupe du Prince im Jahr 2013“, sagte Jeff Ludovicy. Am kommenden Mittwoch trifft sich die Jugendkommission zum ersten Mal in der neuen Konstellation.