Klitschko kämpft am 29. April gegen Joshua

Der frühere Box-Weltmeister Wladimir Klitschko kämpft am 29. April 2017 im Londoner Wembley-Stadion gegen IBF-Champion Anthony Joshua (Großbritannien) um den Titel des Superweltmeisters der WBA. Dies verkündete der Schwergewchichtler aus der Ukraine in Manchester nach Joshuas erfolgreicher Titelverteidigung gegen den US-Amerikaner Eric Molina noch im Ring.

"Ihr wolltet einen großen Kampf, jetzt habt ihr ihn", sagte Klitschko am Ende des Kampfes. Der Ukrainer hatte seinen letzten Kampf im November 2015 bestritten, als er in Düsseldorf seine Titel durch eine überraschende Niederlage an den Briten Tyson Fury verlor.

Joshua, früher ein Sparringspartner von Klitschko, machte mit seinem Gegner kurzen Prozess und gewann gegen Molina durch Technischen K.o. in der dritten Runde. Es war der 18. Knockout im 18. Profikampf für den Olympiasieger von 2012.

"Klitschko will seine Gürtel zurück, lasst den Besten gewinnen", sagte Joshua. Bereits für 2016 war ein Kampf zwischen Klitschko und Joshua geplant gewesen, der Fight platzte jedoch. Stattdessen trat der bislang ungeschlagene Joshua gegen Molina an.