Chelsea mit Rekordsieg am Boxing Day

Die Londoner siegten in zwölf Premier-League-Spieln in Serie und nehmen die Tabellenführung mit ins neue Jahr.

In einem einseitigen Spiel musste Chelsea nicht mehr als nötig tun, um das Dutzend voll zu machen. In Abwesenheit von Torjäger Diego Costa (Gelbsperre) schossen der spanische Welt- und Europameister Pedro (24., 90.+3) sowie Eden Hazard mit seinem 50. Premier-League-Tor (Foulelfmeter, 49.) den Rekordsieg heraus.

Den aktuell zweitbesten Lauf in der englischen Liga hat Manchester United inne. Der Rekordmeister feierte seinen vierten Sieg nacheinander beim 3:1 (1:0) gegen den AFC Sunderland. Daley Blind (39.), Superstar Zlatan Ibrahomovic (82.) und der eingewechselte Henrich Mchitarjan per Hacke (86.) trafen für United im Old Trafford.

Weiter im freien Fall befindet sich Meister Leicester City. Das Sensationsteam der Vorsaison kassierte beim 0:2 (0:0) gegen den FC Everton durch die Tore der belgischen Nationalspieler Kevin Mirallas (51.) und Romelu Lukaku (90.+1) bereits die neunte Saisonniederlage und liegt mit 17 Punkten nur knapp vor der Abstiegszone.

Die Fans der Foxes demonstrierten vor dem Spiel mit 30.000 Masken mit dem Konterfei von Jamie Vardy gegen die Drei-Spiele-Sperre des Torjägers.

Kurzzeit-Nationaltrainer Sam Allardyce erlebte ein durchwachsenes Comeback auf der Premier-League-Bühne. Trotz der Führung durch Yohan Cabaye (26.) verpasste das abstiegsbedrohte Crystal Palace beim FC Watford den Sieg im ersten Spiel nach der Entlassung von Alan Pardew, weil Watford-Torjäger Troy Deeney (71.) vom Elfmeterunkt zum 1:1 (0:1)-Endstand ausglich.