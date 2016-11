Majerus auf dem Podium in Gavere

Nach Platz vier beim Koppenbergcross und Platz fünf in Ruddervoorde hat es für Christine Majerus nun mit dem Podium geklappt. Die Luxemburgerin ging das Rennen wieder sehr schnell an und hatte nach der ersten Runde 5 Sekunden Vorsprung auf ihre Verfolgerinnen. Diese konnten zwar aufschließen, aber Majerus blieb bis zum Schluss dabei und sicherte sich den dritten Platz hinter Sanne Cant und Jolien Verschueren.

Cant, Verschueren en Majerus strijden in de laatste ronde om de overwinning. #spgavere pic.twitter.com/ECLklXO6RL — Sporza Wielrennen (@sporza_koers) 13. November 2016