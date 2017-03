Berchem trifft im Finale auf Esch

Beim Spitzenspiel zwischen den Red Boys und dem HB Esch kamen die Zuschauer voll auf ihre Kosten. Nachdem Yann Hoffmann eine Minute vor Schluss die Red Boys mit 29:28 in Führung brachte, war es Alexandros Vasilakis, der sein Team mit seinem Treffer zum 29:29 in die Verlängerung brachte. In der „money time“ war Esch deutlich präsenter und zog mit auf 35:30 davon.

Herren:

Schifflingen - Berchem 24:38

HB Esch - Red Boys 37:34

Damen, am Donnerstag:

18.30: HB Düdelingen - Museldall

20.30: CHEV Diekirch - Käerjeng



Finale der Herren am Samstag:

20.15: Berchem - Esch

Finale der Damen:

Am Sonntag um 18.00 Uhr



Dieser Vorsprung sollte dann am Ende reichen, um mit 37:34 zu gewinnen. Beim Team von Trainer Holger Schneider waren vor allem Martin Muller (15 Tore) und Sascha Pulli (zehn Tore) nicht zu bremsen. Yann Hoffmann (elf Tore) konnte nichts an der Niederlage der Red Boys ändern.

Wie erwartet setzte sich Berchem klar gegen den Tabellenletzten aus Schifflingen mit 38:24 durch. Die Roeserbänner sorgten dabei schon recht früh für klare Verhältnisse und wollten ab der ersten Minute an keine Zweifel an ihrer Favoritenrolle aufkommen lassen. Jedoch war die Partie beim Stand von 17:10 schon quasi nach den ersten 30. Minuten entschieden. Aufseiten der Schifflinger konnte Zvekic mit insgesamt elf Toren überzeugen, während bei Berchem Stupar (sieben Tore), Guillaume und T. Biel (beide sechs Treffer) hervorstachen.

Heute stehen dann die Halbfinal-Begegnungen bei den Damen auf dem Programm. Hier treffen Titelverteidiger HB Düdelingen und HB Museldall im Remake des letztjährigen Pokal-Finals aufeinander, während es Käerjeng mit Diekirch zu tun bekommt. Der HBD und Käerjeng genießen die Rolle der Favoriten.