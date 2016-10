Mammutaufgabe für Molinaro

Am Samstag wird die talentierte Eléonora Molinaro in der ersten Runde der Qualifikation der BGL BNP Paribas Luxembourg Open auf Lauren Davis (WTA-Ranking: 85) treffen. Die Nummer 1.171 der Welt bekommt es somit gleich zum Auftakt mit einem richtig harten Brocken zu tun. Die US-Amerikaner stand im September dieses Jahres im Finale des WTA-Turniers in Québec. Im fünften Match nach 9.30 Uhr wird es auf Kockelscheuer somit zum Duell zwischen den beiden Spielerinnen kommen.

Die zweite Luxemburgerin am Start, Laura Correia, steht vor einer unlösbaren Aufgabe. Die Spora-Spielerin muss sich im dritten Spiel nach 9.30 Uhr mit Kristyna Pliskova (64/1) messen.