Schlager: Steinsel vs. Ettelbrück

Beide Klubs machten vor Saisonbeginn keinen Hehl aus ihrer Ambition in dieser Spielzeit eine Trophäe zu holen. Ein Pokalanwärter wird also auf der Strecke bleiben. Die Musel Pikes, ebenfalls Co-Leader in der Nationale 1, gastieren beim Zweitligisten Hostert.

Der andere Zweitligist, nämlich der ungeschlagene Leader Racing, der Walferdingen aus dem Pokal warf, muss bis heute Abend auf seinen Gegner warten. Es wird entweder der Zweitligist Hesperingen oder mit Contern ein weiterer Tabellenführer der Total League.

Der ungeschlagene Leader der Nationale 3, Wiltz, war der Wunschgegner für die anderen Teams. Ihn bekam der Basket Esch zugelost, der wohl kaum Schwierigkeiten bekommen wird, in einem Auswärtsspiel die Wege des Divisionsunterschieds dem unterklassigen Gegner zugeteilte Vorgabe von 20 Korbpunkten wettzumachen und seine Teilnahme an den Halbfinalen sicher zu stellen.

Was die Viertelfinals des Damenpokals anbelangt, so gibt es genau wie bei den Herren, ein Spitzenspiel mit der einzigen Auseinandersetzung zwischen Erstligisten, mit Esch und Ettelbrück.

Wiltz (+20) – Esch

Steinsel – Ettelbrück

Hostert (+10) – Musel Pikes

Racing – Hesperingen/Contern

Racing (+20) – Steinsel

Esch – Ettelbrück

Hostert (+10) – Hesperingen

Wiltz (+10) - Contern