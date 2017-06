Portugal wartet

Der Weg des Artur Abreu war etwas unorthodox. Nachdem er in der Differdinger Jugend ausgebildet wurde, wechselte er für ein Jahr zum Erstdivisionär Luna Oberkorn. Nach seiner Rückkehr zu Déifferdeng 03 kam er in der BGL Ligue nur selten zum Einsatz.

Im Sommer 2015 ging er dann zum frisch gegründeten Fusionsverein Union Titus Petingen in die Ehrenpromotion. Nach einer Saison mit zwölf Toren und elf Vorlagen wechselt er jetzt zur Vitória Guimarães. Möglich gemacht hat diesen Transfer auch die Partnerschaft des BGL-Ligisten mit dem portugiesischen Traditionsverein. „Ohne Petingen wär ich nie dort, wo ich jetzt bin. Ich habe dem Verein sehr viel zu verdanken“, so Abreu gestern anlässlich einer Pressekonferenz im Stade municipal. Zunächst wird der Flügelspieler für ein Jahr nach Portugal ausgeliehen. Wenn die Leistung stimmt, wird dieses Leihgeschäft nach dem Ende der kommenden Saison verlängert werden.

Abreu wird zunächst in der B-Mannschaft von Guimarães zum Einsatz kommen, die in der zweiten portugiesischen Liga letzte Saison den 7. Platz belegte. „Mein Ziel ist der Sprung in die 1. Mannschaft. Mit Toren und Vorlagen will ich auf mich aufmerksam machen. Ich weiß aber auch, dass ich mich auf taktischer Ebene noch stark verbessern muss.“

Überzeugt hat der technisch versierte und schnelle Spieler die Verantwortlichen von Vitória bei einem dreiwöchigen Probetraining im letzten Januar. Noch nicht ganz eingenommen von den Fähigkeiten von Abreu ist derzeit Nationaltrainer Luc Holtz. Berufen wurde er noch nicht. Trainingseinheiten mit der FLF-Auswahl waren bisher das höchste der Gefühle. „Wenn ich mich in Guimarães durchsetze, werde ich bald meine Chance bekommen“, glaubt Abreu, der am 3. Juli das Training im Norden Portugals aufnehmen wird.