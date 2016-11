Majerus auf Platz 5 in Ruddervoorde

Nach ihrem starken 4. Platz beim Koppenbercross (C1) hat Christine Majerus auch am Sonntag wieder ihre gute Form unter Beweis gestellt. Die Sportlerin des Jahres belegte beim Superprestige in Ruddervoorde (C1) den 5. Platz. "Ich hatte einen guten Start und konnte mich an die Spitze des Rennens setzen, anschließend fand ich mich auf Position vier zurück, bis mich Maria Arzuffi einholte", so Majerus. "Ich bin ganz zufrieden mit dem Resultat, auch wenn ich aufgrund der falschen Reifenwahl einige Zeit verloren habe."

Den Sieg sicherte sich am Ende die Niederländerin Sophie de Boer vor Sanne Cant und Ellen van Loy. Majerus hatte als 5. einen Rückstand von 1:36 Minuten. Am kommenden Wochenende wird Majerus beim Superprestige in Gavere starten.

Beim regionalen Quer in Tetingen hat sich Vincent Dias dos Santos (LC Tetingen) vor Scott Thiltges (LG Alzingen) und Lex Reichling (Tooltime Préizerdaul) behaupten können. Gusty Bausch Velosfrënn Gusty Bruch), der weiterhin den Skoda Cross Cup anführt, wurde 4., vor Pit Schlechter (Leopard). Bei den Junioren setzte sich Tristan Parrotta (UC Dippach) vor Félix Schreiber (Tooltime Préizerdaul) und Cédric Pries (VC Schengen) durch.

Bei den Débutants ging der Sieg an Jang Leyder (VC Diekirch) vor dem Belgier William Lecerf) und Pablo Blatt (VC Schengen). Bei den Damen behauptete sich Edie Rees (SaF Zéisseng) vor Mara Schwager (LP Muhlenbach) und Nathalie Lamborelle (LP Schifflingen).