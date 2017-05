Niederkorn verpflichtet Karapetian und ...

Der 29-jährige Stürmer hat in der aktuellen Saison bereits 13-mal für seinen derzeitigen Verein Rosport getroffen und will mit Niederkorn das Spitzentrio aufmischen.

"Die Ziele des Vereins haben mich beeindruckt. Der Klub will in den nächsten Jahren vorne mitmischen und ich will ein Teil dieser Mannschaft sein, mit der wir viel bewegen können."

Karapetian ist nach Ben Vogel (Rosport), Mike Schneider (RMHB), Mario Mutsch (St. Gallen/CH), Charly Schinker (Rümelingen) und Yann Matias (UTP) der sechste Neuzugang der Niederkorner für die kommende Saison.

Die Verpflichtung des 24-jährigen französischen Innenverteidigers Metin Karayer steht zudem kurz bevor (L’Essentiel berichtete). Der Vertrag von David Bors wird hingegen nicht verlängert.