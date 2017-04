Küng siegt, Jungels weiter Sechster

Die 2. Etappe der Tour de Romandie in der Schweiz ist am Donnerstag wegen Schnefalls um 25 Kilometer verkürzt worden. Der Tagesabschnitt wird am Sitz des Radsport-Weltverbandes UCI in Aigle gestartet und endete nach 136,5 Kilometern in Bulle. Hier setzte sich der Schweizer Stefan Küng vor dem ukrainischen Astana-Fahrer Andriy Grivko durch. Der BMC-profi und Grivko schafften es als letzte Fahrer einer Fluchtgruppe dem Druck des Feldes stand zu halten. Den Sprint des Pelotons, das mit 20 Sekunden Rückstand eintraf, gewann der Italiener Sonny Colbrelli. Bob Jungels klassierte sich ebenfalls auf 20 Sekunden als 82.

In der Gesamtwertung bleibt alles wie gehabt. Es führt weiterhin der Italiener Fabio Felline vor dem deutschen Quick-Step-Profi Maximilian Schachmann, der wie Jesus Herrada (ESP/Movistar) acht Sekunden Rückstand hat. Jungels liegt mit zwölf Sekunden Rückstand auf Platz 6.

Am Freitag geht es auf der 3. Etappe über 187 km. Start und Ziel ist in Payerne.