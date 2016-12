Sechs russische Ski-Langläufer vorläufig gesperrt

Das gab der Internationale Ski-Verband (FIS) in einer Mitteilung am Freitag bekannt. Die Namen der betroffenen Athleten, deren Sperre seit Donnerstag in Kraft ist, wurden nicht genannt.

Das Internationale Olympische Komitee hat die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem McLaren-Report aufgenommen und die FIS bemächtigt, die vorläufige Suspendierung vorzunehmen. Man sei entschlossen, die nötigen Maßnahmen zur Bestrafung möglicher Verstöße zu ergreifen, sagte FIS-Präsident Gian Franco Kasper.