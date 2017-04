Valverde zum 4.

Nach seinem Sieg bei der Flèche Wallonne am vergangenen Mittwoch hat sich Alejandro Valverde am Sonntag auch beim letzten Ardennen-Klassiker Liège-Bastogne-Liège durchsetzen können. Nachdem Daniel Martin auf dem letzten Kilometer attackierte, setzte der Spanier nach und ging im Hinterrad des Iren in die letzte Kurve. Hier ging er dann aus dem Windschatten heraus und fuhr zu seinem 4. Sieg bei der "Doyenne". Das Podium komplettierten Martin und Michal Kwiatkowski

Nach dem Amstel Gold Race und der Flèche Wallonne gewann Olympiasiegerin Anna Van der Breggen am Sonntag auch das erstmals für Frauen auf dem Programm stehende Liège-Bastogne-Liège. Und wie bei den anderen beiden Klassiker vervollständigten Lizzie Deignan und Katarzyna Niewiadoma das Podium. Die Holländerin feierte demnach innerhalb von acht Tagen ihren dritten Weltcupsieg.

Während Chantal Hoffmann (Lotto Soudal) das Rennen aufgab, traf Van der Breggens Teamkollegin Christine Majerus auf dem 66. Rang mit 9‘18“ Verspätung ein. Insgesamt beendeten 98 Frauen das schwere Rennen, 42 steckten auf