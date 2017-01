Jeunesse-Torwartlegende gestorben

In 50 Metern Luftlinie vom Jeunesse-Spielfeld geboren, war "Steffens Poli" eine Instution in der. Seine gesamte Karriere verbrachte er bei der Escher Jeunesse, sein halbes Leben wohnte er im Viertel und betrieb einige Gaststätten in unmittelbarer Nähe der

Nach dem zweiten Weltkrieg übernahm er bei der Jeunesse mit 16 Jahren den Posten zwischen den Pfosten von Marcel Serughetti. Da Jeunesse unmittelbar vor der deutschen Besatzung abgestiegen war, begann Steffens Laufbahn 1946 in der ersten Division, der damals zweithöchsten Spielklasse des Landes. Paradoxerweise hatte der im Krieg von den Nazis in Schwarz-Weiß 07 umbenannte Verein noch 1945 mit der Gaumeisterschaft die (inoffizielle) Luxemburger Meisterschaft gewonnen, startete aber im ersten Meisterschaftsjahr nach dem Krieg unterklassig.

Steffen war maßgeblich am Aufschwung seines Vereins beteiligt und Teil des legendären Jeunesse-Teams, das im Europapokal der Landesmeister 1959 auf die damals weltbeste Mannschaft Real Madrid mit Alfredo di Stefano und Ferenc Puskas traf. In Runde eins hatte man den polnischen Titelträger Lodz aus dem Wettbewerb geworfen und wurde dann mit dem Duell gegen Real belohnt. Im Hinspiel fehlte Steffen wegen eines Fingerbruchs, den er sich bei der Partie in Lodz zugezogen hatte. Da damals noch keine Auswechslungen erlaubt waren, hatte Steffen in Polen unter großen Schmerzen durchgespielt. Im Rückspiel gegen Real (2:5 nach 2:1-Führung) vor der Luxemburger Rekordkulisse von rund 19.000 Zuschauer im hauptstädtischen Stadion stand Steffen aber wieder im Kasten.

Insgesamt kam er zwischen 1946 und 1962 auf 270 Spiele für Jeunesse. Im Nationalteam betritt er 32 Spiele im Tor, die letzten im Jahr 1962, als er seinen Platz im Jeunesse-Kasten schon lange an René Hoffmann verloren hatte. Da der stets smart auftretende Steffen es zum Schluss seiner Karriere mit dem Trainingseifer nicht allzu ernst nahm, hatte ihn der damalige Trainer Jemp Hoscheid (im übrigen Großvater von Jeunesse-Rekordspieler Denis Scuto) aus der Mannschaft genommen und dem Nachwuchskeeper Hoffmann vertraut, der später ebenfalls zum Nationaltorwart aufstieg.

Paul Steffen, der sich im Tor vor allem durch ein exzellentes Stellungsspiel und eine Furchtlosigkeit sondergleichen auszeichnete, war beruflich als Gastwirt, Minenarbeiter und Fahrer aktiv. In letzterer Funktion auch lange Jahre für das Tageblatt, wo er 1971 in der Buchbinderei anfing und später bis zu seiner Pensionierung als Fahrer angestellt war.

In der Nacht zum Freitag ist Steffen 10 Tage nach seinem 87. Geburtstag im CHEM gestorben, wie sein Sohn Patrick bestätigte.