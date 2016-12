Der "Iceman" ist bereit für den F91

Veldin Muharemovic begann seine Fußballerkarriere mitten in den Wirren des Bosnienkriegs. Er setzte sich durch, wurde Nationalspieler, Profi beim KSC Lokeren und lief für seinen Herzensverein FK Sarajevo auf. Im letzten Sommer wechselte der Mittelfeldspieler nach Luxemburg, um für seine Familie die Weichen für die Zukunft zu stellen. Am Samstag trifft der 32-Jährige mit seinem neuen Verein Fola im Spitzenspiel auf den F91 Düdelingen.

Seit Kindesbeinen lautet der Spitznahme des Bosniers "Lede" (zu deutsch: Eismann), weil er sich dauernd Eiswürfel in den Mund steckte. Coolness ist auch im Duell der ewigen Rivalen gefragt.

„Wenn wir clever, aggressiv und geduldig sind, können wir dem F91 seine erste Saisonniederlage beibringen. Sie wissen, dass wir zuhause stark sind und das nötigt ihnen Respekt ab“, sagt der der Mittelfeldspieler vor dem wichtigen Spitzenspiel auf dem Escher Galgenberg.

Für Muharemovic hat im letzten Sommer ein neues Leben begonnen. In der BGL Ligue hat er sich sofort gut eingelebt. Nach seiner Feuertaufe in der Europa League gegen Aberdeen FC gelangen dem Bosnier in zehn Spielen zwei Tore und zwei Vorlagen für seinen neuen Verein.

„Ich hatte ein Angebot des FK Sarajevo, habe es aber abgelehnt. In meinem Umfeld hat das keiner verstanden. Mein Ziel war es jedoch, die bestmögliche Zukunft für meine Frau und meine Kinder zu schaffen. Das ist in Luxemburg möglich. Mit der Fola habe ich zudem einen sehr familiären Klub und mit Jeff Strasser einen äußerst kompetenten Trainer vorgefunden. Ich bin sehr zufrieden“, sagt Muharemovic.