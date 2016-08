Auch Minella ausgeschieden

Die Escherin verlor in der Nacht zum Dienstag in drei Sätzen gegen die Ukrainerin Elina Svitolina. Dabei sah zu Beginn der Partie alles noch sehr vielverprechend aus. Minella machte mit der Vorhand viel Druck, spielte sich einige schöne Punkte heraus und setzte sich am Ende mit 7:5 durch.

Mandy Minella: "Zu Beginn ist meine Taktik sehr gut aufgegangen. Der Break zum 5:3 hat mich jedoch ziemlich platt gemacht. Ich bin es nicht mehr gewohnt auf diesem Niveau zu spielen. Außerdem hatte ich vor dieser Partie bereits drei Hitzeschlachten hinter mir. Ich muss daran arbeiten wieder physisch stärker zu werden."

Im zweiten Satz passierte dann das genaue Gegenteil. Bei der Luxemburgerin lief nichts mehr zusammen. Die Folge: die 0:6-Höchststrafe.

Der dritte Satz war wieder ausgeglichener. Trotzdem konnte Minella nicht mehr an ihre Leistung aus dem ersten Set anknüpfen und unterlag schlussendlich mit 2:6.

Wenige Stunden vor dem Minella-Match war Gilles Muller (Weltranglistenposition: 37) in der ersten Runde der US Open gegen den Franzosen Gaël Monfils (Weltranglistenposition: 12) mit 6:4, 6:2 und 7:6 (7:5) ausgeschieden.