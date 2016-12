Esch bezwingt Contern

Der Basket Esch hat vor eigenem Publikum eine gute Leistung abgerufen und gewann am Ende relativ deutlich mit 76:57 gegen Contern.

Der T71 Düdelingen kommt weiterhin nicht so richtig in Fahrt. Gegen Meister Steinsel musste sich der Verein aus der Minettemetropole mit 56:71 geschlagen geben. Die Entscheidung fiel erst im letzten Viertel. Düdelingen konnte in den letzten 10 Minuten nur zwei (!) Punkte erzielen.