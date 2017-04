Jungels: letzter Härtetest

Nach der Flèche Wallonne am vergangenen Mittwoch ging es für Bob Jungels gleich in die Dolomiten, um sich für die Italien-Rundfahrt vorzubereiten. Den letzten Schliff holt er sich ab Dienstag in der Schweiz bei der fünftägigen Tour de Romandie.

Ambitionen im Gesamtklassement hegt der Luxemburger in Reihen von Quick-Step Floors keine. „Ich werde nicht auf das Gesamtklassement fahren, sondern suche mir ein paar Etappen raus, um mich zu testen“, sagte Jungels letzte Woche. „Es gibt zwei schöne Zeitfahr-Etappen und auch die eine oder andere Bergetappe werde ich mir wohl aussuchen.“

Jedenfalls wird Jungels auf starke Konkurrenz treffen. Mit Tour-Sieger Chris Froome (GBR/Sky), Richie Porte (AUS), Tejay van Garderen (USA/beide BMC), Ion Izagirre (ESP/Bahrain Merida) und Ilnur Zakarin (RUS/Katusha) ist die Konkurrenz groß.

Jungels nutzte bereits im letzten Jahr die Tour de Romandie als Vorbereitung auf den Giro. Damals war das Wetter in der Schweiz miserabel und Jungels verzichtete auf die letzte Etappe, um sich keine Erkältung vor dem Saisonhöhepunkt einzufangen.

Bei den Ardennen-Klassikern hat der 24-Jährige zuletzt gezeigt, dass die Form stimmt. Ob er bereits zum Auftakt beim Prolog in Aigle, wo sich der Sitz der UCI befindet, ins Rampenlicht fahren wird, bleibt abzuwarten. Man wird das Trikot des luxemburgischen Meisters auf der Straße und im Zeitfahren aber in den nächsten Tagen sicherlich das eine oder andere Mal zu sehen bekommen. Welches Resultat dabei herausspringt, ist erst einmal nebensächlich, denn das große Highlight steht bekanntlich vor der Tür.