Sagan verteidigt seinen Titel

Es war nicht das Rennen, was die meisten Experten erwartet hatten. Während immer wieder von einem großen Massensprint geredet wurde, hatten einige nationen einen anderen Plan. Was Bob Jungels bereits Mitte der Woche im Tageblatt angesprochen hatte, ist eingetreten, Der Wind bestimmte den Ausgang des WM-Rennens in Doha.

Das Rennen verlief anders als viele erwartet haben. 175 km vor dem Ziel setzten sich die Belgier gemeinsam mit den Dänen und briten an die Spitze des Feldes und nutzten den starken Wind aus um das Peloton zu sprengen. es dauerte auch nicht lange, bis zahlreiche Gruppen durch die Wüste Katars radelten. Die großen Verlierer waren die Favoriten aus Deutschland, die allesamt von der Aktion überrascht wurden. Auch die beiden Luxemburger Jempy Drucker und Bob Jungels fielen zurück und mussten beide das Rennen vorzeitig beenden.

Am Ende kam es zu einem Sprint einer 20-köpfigen Gruppe. Diesen gewann der Slowake Peter Sagan, der damit seinen WM-Titel verteidigen konnte. Silber holte Mark cavendish vor Tom Boonen.