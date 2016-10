Rund 115 km durch Luxemburg

Mit der 3. Etappe, am Montag dem 3. Juli, die von Verviers (Belgien) nach Longwy (Frankreich) führt, beginnt auch das Abenteuer Tour de France 2017 für Luxemburg. Auch wenn der genaue Streckenverauf noch nicht steht, so sind die groben Züge bekannt.

Das Peloton wird, wie bereits in der Dienstagsausgabe des Tageblatt zu lesen war, in Wemperhardt ins Großherzogtum hineinfahren. Das hat der Sportminister Romain Schneider in Paris bestätigt. Dann geht es über Wintger Richtung Wiltz, weiter zum Stausee, den die Organisatoren der Tour de France im Programm haben wollten. Von Esch/Sauer geht es hinauf nach Eschdorf, diese Steigung wird als Bergpreis ausgetragen.

Anschließend wird das Peloton im Westen Luxemburg weiter Richtung Süden fahren. Eine Möglichkeit wäre dann von Esch/Alzette nach Audun-le-Tiche, weiter Richtung Longwy zu fahren. Alles in allem werden die Fahrer rund 105 km auf luxemburgischem Boden zurücklegen.

Am Dienstag dem 4. Juli, startet das Peloton dann in Mondorf. Das "Village départ" wird auch dem Parkplatz des Casinos aufgebaut werden. Eine Möglichkeit wäre, dass der Tour-Tross Luxemburg nach rund 10 km über Bürmeringen, Remerschen und schlussendlich Schengen verlassen würde. Ziel der 4. Etappe ist in Vittel.