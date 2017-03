Erste Halbzeit verschlafen

Damit konnte die Mannschaft von Nationaltrainer Luc Holtz die gute Leistung aus dem WM-Qualifikationsspiel gegen Frankreich (1:3) nicht bestätigen.

Der Gast aus Afrika setze die Luxemburger von Beginn an unter Druck und ging bereits nach 8' durch Barros in Führung. Vor allem die linke Seite der FLF-Formation um Carlson und Bohnert konnte mit den flinker Kapverdiern nicht mithalten. Über diese Seite wurde dann auch der zweite Treffer des Weltranglisten-77. durch Julio Tavares erzielt.

Nach etlichen Wechseln und taktischen Anpassungen zeigten die Roten Löwen in der zweiten Hälfte eine bessere Leistung und hatten eine ganze Reihe an Torgelegenheiten. Zu allem Überfluss vergab Joachim in der 84' noch einen Foulelfmeter und so blieb es bei der ersten Niederlage im vierten Vergleich mit den Insulanern.