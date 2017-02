Differdingen mit Derbysieg an die Spitze

Durch diesen Erfolg übernimmt die Mannschaft von Trainer Pascal Carzaniga zumindest bis Sonntag die Tabellenspitze. Derzeit hat Déifferdeng 03 einen Punkt Vorsprung auf den F91 Düdelingen, der am 14. Spieltag der BGL Ligue gegen Käerjeng antritt (Sonntag, 16.00 Uhr).

Vor 1.820 Zuschauern im Stade Jos. Hauptert in Niederkorn hatten die Hausherren in der ersten Hälfte die meisten Spielanteile. Die besten Torgelegenheiten hatte jedoch der Rivale aus Differdingen. In der 9. und 12. Minute setzten nacheinader Holter und Caron den Ball knapp am Tor vorbei.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Déifferdeng 03 den Druck und wurde in der 62. Minute belohnt. Omar Er Rafik bewies wieder einmal seinen Torriecher und versenkte den Ball aus drei Metern im Niederkorner Tor.

Fünf Minuten später hätte Progrès-Neuzugang David Bors den Ausgleich auf dem Fuss liegen. Der Stürmer setzte den Ball jedoch neben das Tor.

Besser machte es Rémi Laurent. Der Progrès-Torjäger stand aus taktischen Gründen nicht in der Anfangsformation. Bei seiner ersten Torchance schlug er jedoch sofort zu. Nach einer Flanke von Alexis Lafon versenkte er das Leder in der 76. Minute zum 1:1-Ausgleich.

Niederkorn brachte es sich jedoch selbst wieder ins Hintertreffen. Schiedsrichter Pires zeigte in der 80. Minute auf den Elfmeterpunt nachdem Dino Ramdedovic seinen Gegenspieler Andy May im Strafraum umgerempelt hatte. Er Rafik nahm sich der Aufgabe an und brachte Déifferdeng 03 wieder in Führung.

In der Schlussphase flog der doppelte Torschütze nach einer Tätlichkeit mit Rot vom Platz. Am Ende ging der Derbysieg trotzdem nach Differdingen.

Sonntag, 12. Februar: 15.00: Mondorf - Fola 15.30: Rosport - Rümelingen 16.00 Käerjeng - Düdelingen 16.00: Jeunesse - RM Hamm Benfica 16.00: Strassen - RFCUL 16.00: Canach - UT Petingen