Majerus und Bosmans siegen

Bei den Herren schlug Wietse Bosmans seinen Landsmann Joeri Adams, der die beiden letzten Editionen des "Grand-Prix Möbel Alvisse" in Leudelingen gewonnen hatte.

Als bester Luxemburger klassierte sich Pit Schlechter als 19.. Lex Reichling kam auf Platz 23.

Gusty Bausch steht nach diesem Rennen als Sieger des "Skoda Cross-Cup 2016-17" fest.

Das Damenrennen entschied Christine Majerus für sich und bleibt damit in dieser Cyclocross-Saison 2017 ungeschlagen. Fünf Siege in Folge stehen für die Profi-Radsportlerin derzeit zu Buche.

Am Sonntagabend gibt der Radsportverband FSCL die Namen der Fahrer und Fahrerinnen bekannt, die am 28. und 29. Januar an der Cyclocross-WM in Beles teilnehmen werden.