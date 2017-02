Jans bleibt erstklassig

Das schreibt jedenfallsnach dem 2:1-Sieg gegen den Tabellenletzten Mouscron. Der Verein des Luxemburger Nationalspielers Laurent Jans, der 90 Minuten durchspielte, ist nach 27 Spieltagen nun Tabellen-13. der ersten belgischen Liga mit 27 Punkten. Mouscron als 16. und Letzter hat 18 Punkte.

Weniger Glück hatte Jans' Nationalmannschaftskollege Aurélien Joachim, der am Spieltag zuvor noch ein Traumtor erzielt hatte (siehe Video). Lierse spielte bereits am Freitag in Liga zwei nur 1:1 Unentschieden in Lommel. Joachim stand 90 Minuten auf dem Platz. Durch den gleichzeitigen Sieg vom Royal Antwerp stehen beide Teams nun wieder punktgleich mit 26 Zählern an der Tabellenspitze, mit dem Vorteil der besseren Tordifferenz für den Joachim-Klub.

Am kommenden Sonntag, letzter Spieltag des 2. Meisterschaftsabschnitts, spielt Antwerp zuhause gegen Lommel und Lierse ebenfalls zuhause gegen Roeselare. Wer nach diesen Spielen an der Tabellenspitze steht, darf anschließend gegen Roeselare (Gewinner des ersten Meisterschaftsteils) um einen Platz in Liga eins spielen.

In der französischen Ligue 1 holte Metz zuhause ein 1:1-Unentschieden gegen Nantes. Der Luxemburger Chris Philipps saß auf der Bank, sein Landsmann Vincent Thill stand nicht im Kader.