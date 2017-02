Muller locker weiter

Der Luxemburger hatte beim 6:3, 6:2-Sieg keine Probleme mit dem Niederländer Tallon Griekspoor (317), der per Wildcard ins Hauptfeld gekommen war.

Nach nur 56 Minuten war die Partie zugunsten des FLT-Spielers beendet.

In der 2.Runde könnte es nun zum Duell mit Jo-Wilfried Tsonga (14) kommen. Im letzten Duell konnte sich der 33-jährige Linkshänder sensationell in zwei Sätzen gegen den damaligen Top-10-Spieler bei den Olympsichen Spielen in Rio behaupten.