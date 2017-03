Wieder in den Kampfmodus schalten

Jempy Drucker ist seit Mittwoch wieder in Belgien, um sich auf die Flandern-Rundfahrt vorzubereiten. Es ist kein Rennen wie jedes andere. „Diese verrückten flämischen Fans an der Strecke und die Euphorie, die dieses Rennen hier in Belgien auslöst, sind einfach unglaublich. Es ist nicht umsonst ein Monument“, blickt der BMC-Profi bereits auf das Rennen am Sonntag.

Jempy Drucker: Ganz gut. Am Mittwoch bin ich zum Team nach Belgien gefahren. Ich habe eine fünfstündige Trainingseinheit mit unter anderem Greg (van Avermaet) und Oliver Naesen (Ag2r - La Mondiale, d.Red.) absolviert. Wir haben uns Teile der Strecke der Flandern-Rundfahrt angesehen. Die letzten Tage vor dem Rennen lasse ich es nun ruhiger angehen.

Nein, jeder kennt seinen Platz im Team und weiß, was er zu tun hat. Zudem haben wir einen Leader, der in einer bestechenden Form ist und bereits drei Klassiker in diesem Jahr gewonnen hat (Het Nieuwsblad, E3 Harelbeke und Gent-Wevelgem, d.Red.). Es gibt also keinen Grund, nervös zu sein.

Im Rennen ist er ganz klar kaltblütiger geworden. Man braucht sich nur das Finale von Harelbeke anzusehen, wo er sich im Sprint gegen Philippe Gilbert und Naesen durchgesetzt hat. Die Erfolge aus der vergangenen und dieser Saison geben ihm Selbstvertrauen. Persönlich hat er sich aber überhaupt nicht verändert. Das ist das Beste an Greg. Er bleibt immer der Gleiche, egal ob er gerade Olympia gewonnen hat oder lange Zeit hinterherfährt. Das zeichnet ihn definitiv aus.

Eigentlich keinen allzu großen. Der Kern des Teams ist ja immer noch der gleiche. Ein Mann wie Burghardt war zwar sehr wichtig für uns, aber mit Martin Elmiger und Francisco Ventoso haben wir zwei erfahrene Leute hinzugewonnen. Sie wissen, was sie zu tun haben, und sind bereit, sich fürs Team aufzuopfern.

Ob es etwas gebracht hat, kann ich wohl erst nach Paris-Roubaix beantworten. Da ich nach Dwars door Vlaanderen und Harelbeke in den letzten Jahren aber immer etwas müde war und bei Gent-Wevelgem nie wirklich ein gutes Resultat erzielt habe, wollten wir es halt mal probieren. Es ist nicht so sehr ein körperliches, sondern vielmehr ein mentales Problem. Diese Rennen hier sind für den Kopf äußerst anspruchsvoll und deshalb schaffte ich es in den letzten Jahren bei Gent-Wevelgem nicht mehr, in den Kampfmodus zu schalten. Mal sehen, ob es etwas gebracht hat. Ich fühle mich jedenfalls gut und bin bereit für die Ronde.